طوكيو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 55ر52 نقطة، أو23 ر0% ، ليصل إلى 74ر22476 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 87ر 9 نقطة، أو63ر0% ، ليصل إلى 37ر1547 نقطة.// انتهى //06:06ت م0009