عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
المدينة المنورة 19 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 10 يوليو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .
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