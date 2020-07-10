المدينة المنورة 19 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 10 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .// انتهى //07:32ت م0012