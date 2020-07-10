شنغهاي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأبلغت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضا عن تسع حالات في اليوم السابق.ووفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد بدون أعراض مقارنة مع ست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.// انتهى //07:39ت م0013