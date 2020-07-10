كانبيرا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسعقد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس اجتماعا افتراضيا ناقشا فيه تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتطورة وتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية.وأعرب موريسون و آبي عن معارضة أستراليا واليابان الشديدة لأي إجراءات قسرية أو انفرادية يمكن أن تغيّر الوضع الراهن أو تزيد التوترات في شرق وجنوب بحر الصين.// انتهى //07:59ت م0015