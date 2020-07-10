الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، محاضرة نسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا" بعنوان :" التوحيد وأثرة في تحقيق الأمن" ألقتها الداعية مزنة بنت صالح ابراهيم الحضيف، عبر قناة التليجرام بحساب جمعية الدعوة والإرشاد في حي العزيزة بالرياض.وتناولت المحاضرة، أهمية التوحيد ومحاربة الشرك وحرص ولاة الأمر وعلماءنا على نشر التوحيد، وتبصير المجتمع بأمور دينه، والالتفاف حول العلماء، والتحذير من التطرف الذي يدعوا إلى تفكك لحمة الوطن وتبصير الناس بنعمة الآمن والأمان، وأثر ذلك على حياة الفرد والمجتمع ، والتذكير بشكر النعم وملازمة الاستغفار.يذكر أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتوعية التي يواصل فرع الوزارة تنفيذها.// انتهى //09:51ت م0022