رام الله 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة.ونقلت مصادر فلسطينية عن مركز الجلزون للإعلام المجتمعي قوله، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب الشاب عبد الله سامي دويك.// انتهى //09:56ت م0023