لندن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، اليوم، بسبب المخاوف من تراجع الطلب الأمريكي مع زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد هناك.وتراجع مزيج برنت صباح اليوم بمقدار 0.52 بنساً، ما يعادل 1.23 % عند 41.80 دولاراً أمريكياً للبرميل.كما تراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.59 % أو ما يعادل 0.63 سنت، عند 38.96 دولاراً أمريكيا للبرميل.// انتهى //10:50ت م0026