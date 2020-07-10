إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية، اليوم، تأكيد رئيس الوزراء عمران خان، على ضرورة إتباع الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى .واهتمت بقرار الحكومة الباكستانية إعادة فتح المدارس والمصالح التعليمية اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.وأخبرت عن تجاوز وفيات فيروس كورونا في باكستان عن الخمسة آلاف حالة وفاة، واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها باكستان والصين لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في البلد المجاور.وأخبرت عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية الحظر على رحلات الخطوط الجوية الباكستانية بسبب أزمة تراخيص الطيارين الباكستانيين.وأشارت إلى تحقيق الأسهم الباكستانية ارتفاعاً مستمراً طيلة الأسبوع الجاري رغم موجة التراجع المسيطرة على الأسواق العالمية.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وإعلان الشرطة الهندية مقتل زعيم سياسي محلي في الشطر الهندي من إقليم كشمير على أيدي مسلحين.وتناقلت أنباء الخسائر التي سببتها الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق في نيبال.// انتهى //11:09ت م0028