الخرطوم 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اجراء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس تعديلا حكوميا، غادر بموجبه سبعة وزراء من أصل 17 وزيرا الحكومة الانتقالية.وأخبرت صحف الصباح عن تسجيل السودان أمس 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي العدد إلى 10158 متضمنا 641 حالة وفاة و 5200 حالة تعافي .وأبرزت تأكيد وزارة الخارجية البريطانية أن سفينة النفط صافر الراسية قبالة الشواطئ في اليمن، تمثل كارثة بيئية على وشك الوقوع، مطالبة المليشيات الحوثية الانقلابية بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالصعود وإفراغ السفينة من النفط قبل تسربه للبحر الأحمر .ولفتت الانتباه إلى شن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.واشارت إلى تنفيذ وحدات الجيش المصري بالمنطقة الغربية، قرب الحدود الليبية، أمس، مناورات حسم 2020 العسكرية، التي تضمنت تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية .ونقلت الصحف عن منظمة الصحة العالمية أمس قولها إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.وسلطت الضوء على تقارير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس التي بينت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و 47671 شخصا بزيادة 64771 حالة عن الإحصاء السابق.// انتهى //12:08ت م0031