بيروت 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية في خرق واضح ومتعمد لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وافاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقين حربيين إسرائيليين انتهاكا سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالى 500 متر.واشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .// انتهى //12:09ت م0032