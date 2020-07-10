لندن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالتداعيات الإقتصادية لأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، محذرة من أن التكلفة الباهظة لخطة تحفيز الإقتصاد التي تنفذها الحكومة ربما تؤدي إلى زيادة الضرائب وإستمرار سياسات التقشف خلال السنوات القادمة .وأفادت بأن السلطات البريطانية فضلت عدم الإشتراك في البرنامج الأوروبي لإنتاج مصل مضاد للفيروس تقدر تكلفته بـ 2 مليون يورو، بسبب المخاوف من إرتفاع تكلفة المشروع وإحتمال تأخر النتائج .و عرجت على إرتفاع عدد الإصابات بالمرض إلى 12.3 مليون إصابة في كافة أنحاء العالم، وسط مخاوف من حدوث موجة إنتشار ثانية بعد رصد أزدياد متضطرد في معدلات الإصابة بعدد من الدول الآسيوية .و نقلت في الشأن العالمي أنباء دوي إنفجار قوي مساء أمس غرب طهران تسبب في قطع التيار الكهربائي في المنطقة .// انتهى //12:12ت م0033