عام / "الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
نجران 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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12:14ت م
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