عام / تسمية أحد شوارع مركز العالية التابعة لمحافظة صبيا باسم الشهيد " عبده لخامي "
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
العالية 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد " عبده بن حسن لخامي ".
وأوضح رئيس البلدية المكلف علي العشي أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للأعمال البطولية التي قدمها الشهيد ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وبما يتفق مع ما توليه القيادة من اهتمام واعتزاز بشهداء الوطن ، وتخليد ذكراهم.
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14:05ت م
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