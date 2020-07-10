أبها 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع جمعية الدعوة اليوم عند الساعة التاسعة مساء محاضرة علمية بعنوان "اتباع السنة على فهم السلف الصالح" يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح وذلك عبر برنامجي الزوم واليوتيوب بحساب الجمعية .وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتوعية التي يواصل فرع الوزارة بعسير تنفيذها في عدد من جوامع ومساجد المنطقة بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ الأمن الفكري .// انتهى //14:26ت م0054