الدوادمي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز أرطاوي الرقاص التابع لمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان " مبادئ التصميم الإعلامي " عن بُعد، يقدمها المدرب عبدالمنعم العبدالله، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء عن طريق برنامج الزووم.وتتناول الدورة عدة محاور منها مقدمة عن التصميم الجرافيكي، وعناصر التصميم الأساسية، ومبادئ وقواعد التصميم الأساسية، وإضاءات حول التصميم الإعلامي ، بالإضافة إلى تطبيقات عملية في نهاية الدورة.وتأتي هذه الدورة ضمن برامج الجمعية التي تنفذها بشكل مستمر لتطوير قدرات ومهارات أفراد المجتمع.// انتهى //14:56ت م0057