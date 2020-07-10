عمّان 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.19%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1592.6 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.0 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 52.6%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 30.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 19.9 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 38.0 مليون سهم، نفذت من خلال 8881 صفقة.// انتهى //15:08ت م0058