حديبو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا في قرى قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:18ت م0059