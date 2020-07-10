مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساختتمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية أمس الدورة العلمية الصيفية عن بعد والتي كانت بعنوان: (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح).وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي أن الدورة العلمية الصيفية اختتمت دروسها ومحاضراتها، التي استمرت تسعة أيام، وبلغت عدد الجلسات العلمية تسعة مجالس، بمشاركة نخبة من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة الذين أسهموا في إنجاح الدورة، يتقدمهم سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وكانت محاضرته بعنوان: جهود المملكة العربية السعودية في الوقاية من فيروس ‫كورونا، وكان مجلسا واحدا، ثم درس لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعنوان: جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة فايروس كورونا، وكان مجلسا علميا واحدا، ودرس لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء بعنوان: الأحكام الفقهية المتعلقه بجائحة كورونا، حيث كانت عدد المجالس ثلاث مجالس علمية، ودرس لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء بعنوان: قاعدة لاضرر ولا ضرار وأثرها في القضايا الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا، وكان مجلسا علميا واحدا، ودرس لمعالي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان: القواعد الشرعية المتعلقة بدفع الضرر وتطبيقاتها على جائحة كورونا، حيث كان مجلسا علميا واحدا، ودرسا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، المدرس بالمسجد الحرام بعنوان: أثر جائحة كورنا على أحكام الصلاة، حيث كان مجلسا علميا واحدا، ودرسا لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري بعنوان: تطبيقات على الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس، وكان مجلسا علميا واحدا.وأكد المقوشي أن الرئاسة تحرص على تقديم ما يفيد من برامج ودورات مميزة، مبينا أن دورة (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح) تضمنت سلسلة محاضرات تناولت موضوعاتها عن أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبيان الواجب الشرعي تجاه هذا المرض، ويأتي ذلك انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وأن يكونا منبراً لنشر هدايات هذا الدين، وتوجيها وإرشادا للمسلمين، وصرح هدى للعالمين.وقد تم رفع المجالس العلمية في الدورة عبر منصة الحرمين الشرفين عبر الرابط :‏http://manaratalharamain.gov.sa/ .وتجاوز عدد المشاهدات ١٦ ألف مشاهدة من مختلف دول العالم العربي ، والإسلامي لأكثر من ٣٠٠٠ آلاف زائر .// انتهى //15:20ت م0060