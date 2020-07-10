الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واستقيم آسية الوقفية غدا ، الملتقى الافتراضي " دعم أسر ذوي الإعاقة في الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً) ، بحضور صاحبة السمو الملكي صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ، بالشراكة مع نخبة من المتحدثين من المنظمات والجمعيات ذات الاهتمام بالأسرة وذوي الإعاقة.ويشمل برنامج الملتقى: التعرف على واقع أسر ذوي الإعاقة في ظل الجائحة، والجهود المبذولة لدعمهم ، واستعراض دور المرشد الأسري لدعم هذه الأسر، واستعراض التقنيات المساندة للأسر في الأزمات ، حيث يأتي الملتقى امتداداً لجهود آسية الوقفية ودورها الريادي؛ لمساندة الجهات ذات العلاقة، من منظمات وجمعيات تهتم بالأسرة وبذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما يأتي متماشياً مع ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية -حفظها الله - من جهود حثيثة؛ لحماية الإنسان في هذا الوطن .// انتهى //17:11ت م0091