عرعر 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساستقبل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية أكثر من 30000 مراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م.وأوضح مدير القطاع الصحي بدر بن ماضي المجول، أن الخدمات تمثلت في تقديم الخدمة لـ19721 في قسم الإسعاف والطوارئ و 591 حالة التنويم ، فيما بلغ مراجعو العيادات الخارجية 9512 حالة، وأجريت 165 عملية جراحية و 21 عملية قيصرية، كما استقبل قسم الأشعة 3210 وقسم المختبر 27200 مراجع ، فيما نفذ الطب المنزلي أكثر من 800 زيارة لـ 87 مريضاً كما قامت العيادة النفسية بـ 250 زيارة. لـ 42 مريضاً خلال النصف الأول من هذا العام.وأكد المجول، أن هناك عدد من المشاريع التطويرية للمستشفى لازالت قيد الانشاء والتي ستسهم أيضاً في تقديم خدمات أفضل خلال الفترة القادمة بإذن الله.// انتهى //17:15ت م0092