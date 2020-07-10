بيروت 19 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساستقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي،اليوم في بيروت سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وتم خلال اللقاء عرض نتائج مؤتمر "بروكسل 4" وبرنامج المساعدات للبنان ومسألة السماح للبنانيين بالسفر الى الإتحاد الأوروبي.كما استقبل الوزير اللبناني ممثلة المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار التي عرضت ما آلت إليه نتائج مؤتمر "بروكسل 4" وتداعيات فيروس "كورونا" على النازحين.// انتهى //17:18ت م0093