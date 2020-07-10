بريدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأقام النادي الصيفي الافتراضي بجامعة القصيم، أمس، دورة تدريبية بعنوان "المخالطة الاجتماعية وأثرها في نقل وباء فيروس كورونا"، التي قدمها الدكتور عبد الرحمن الرشودي.وجرى خلال الدورة مناقشة مفهوم المخالطة والتقارب الجسدي والمصافحة ودورها في نقل العدوى، والاحترازات الوقائية عند لمس الأسطح.ويأتي ذلك ضمن البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والطبية والترفيهية للنادي الصيفي الذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة،حيث وصل عدد المسجلين فيه قرابة 7234 مستفيداً من جميع شرائح المجتمع.// انتهى //17:36ت م0094