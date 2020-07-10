عام / محافظ تيماء يلتقي بمدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
تبوك 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مقر المحافظة أمس , بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي ، الذي يزور المحافظة للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة .
وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع , بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.
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