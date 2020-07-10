تاروت 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليه 2020 م واسنفذت اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية خلال الستة الأشهر الماضية للعام الحالي 2020م، العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية المختلفة والمتميزة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن هذه النشاطات تمثلت في إنتاج 45 تصميماً تمثلت في رسائل أسبوعية ونشرات لأيام عالمية ومبادرات توعوية، ونظمت اللجنة 18 محاضرة، منها "10" مباشرة و "8" بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت محاضرتين ومسابقة لصالح برنامج إيلاف، إضافة إلى "7" محاضرات تم بثها عبر الإتصال المرئي.وأضاف الصغير أن اللجنة أنجزت كذلك "3" مقاطع مرئية، و "10" وقفات صحية أسبوعية على السناب شات، إضافةً إلى فعالية "عشتار" التي لاقت حضوراً لافتاً ومميزاً، منوهاً بتحقيق اللجنة الصحية لهذه الإنجازات بتميز في ظل هذه الأوضاع الدقيقة والظروف غير الاعتيادية.// انتهى//18:00ت م0097