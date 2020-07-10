الباحة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليه 2020 م واسانطلقت البرامج السياحية والترفيهية لصيف هذا العام أمس, بمتنزه الفراشة بمحافظة المندق تحت شعار ” فعاليات وسام البادية ٢ " والتي تأتي تحت مظلة بلدية المحافظة وتنظيم مؤسسة وسام البادية لتنظيم المهرجانات والاحتفالات .وأوضح رئيس مجلس إدارة وسام البادية عبدالله الزهراني بأن برامج هذا الموسم ستكون خاضعة لبروتوكولات السياحة والترفيه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الداخلية مؤخراً وتوفير جميع الوسائل الصحية والوقائية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن رزنامة من البرامج المتنوعة لجميع فئات المجتمع.وبين أن متنزه الفراشة شهد العام الماضي زيارة مايقارب النصف مليون زائر وذلك يعود لتنوع الفعاليات التي استهدفت جميع شرائح المجتمع مثل : العرضة السعودية والعرضة الجنوبية و برامج مخصصة للتراث قام بها أهل المنطقة الذين تميزوا بالحفاظ على إرث الآباء والأجداد وأيضاً عدد من البرامج الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال .وأضاف الزهراني أن أبواب المتنزه مفتوحة يومياً لاستقبال الزائرين ودخولهم مجاناً مع تطبيق البروتوكول الخاص بالسياحة والترفيه متمنياً للجميع قضاء أجمل الأوقات وأمتعها.// انتهى //18:00ت م0098