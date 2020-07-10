سياسي / فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
جنيف 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فريق من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي : إن الفريق المكون من خبيرين سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا " كوفيد - ١٩" ، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان ، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى .
وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها ، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة .
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