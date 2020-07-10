الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسقالت صحة المدينة المنورة أن إجمالي عدد المستفيدين من عيادات تطمن في المدينة المنورة بلغ 10.143 مستفيداً منذ بداية العمل بها وحتى الآن .وأوضحت صحة المدينة المنورة في تقرير صدر عنها بأنه تم تقديم التوعية الصحية منذ بداية الجائحة وحتى نهاية شهر يونيو المنصرم لأكثر من 2.484.108 مستفيدين من خلال المراكز التجارية والأسواق الشعبية ومساكن العمالة .وأضاف التقرير أنه بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من التوعية الصحية بالمسجد النبوي الشريف أكثر من 1.203.000 وكذلك 13.579 مستفيد في مساجد الأحياء . كما شملت التوعية الميدانية مساكن العمالة حيث استفاد منها 194.315 عاملاً وعاملة، فيما قامت المراكز الصحية بتقديم التوعية لعدد 30.411 مستفيداً، كما استفاد من المسح الميداني النشط ما يقارب 59.666 مستفيداً، كما نجحت العيادات المتنقلة في توعية 4171 مستفيداً.وشهدت الأحياء السكنية توعية عدد 129.176 مستفيداً، كما بلغ إجمالي المستفيدين من التوعية في المراكز التجارية 232.338 مستفيداً ، وكذلك 342.136 مستفيداً في الأسواق الشعبية وأكثر من 23.486 من العاملين في الجهات الحكومية .// انتهى //18:18ت م0101