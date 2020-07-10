ضمد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليه 2020 م واستفقد محافظ ضمد سمير الغامدي أمس ، عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية . ‬واطلع خلال الجولة على عدد من المواقع التنموية داخل محافظة ضمد ، والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.وشدد محافظ ضمد ، على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.// انتهى //18:20ت م0102