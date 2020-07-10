الأحساء 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسشارك 30 فريقا تطوعيا في محافظة الأحساء اليوم، في تقديم 10 آلاف طقم (سجادة وكمامة)، ونشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة صلاة الجمعة، مع تنظيم دخول وخروج المصلين.وأوضح المشرف على فريق العمل الدكتور زكي العامر، أن هذا العمل يأتي امتداداً لما سبق، خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنفس التوزيعات، مشيراً إلى أن الفريق مستمر في تنظيف وتعقيم وتعطير800 مسجد بالمحافظة.بدوره أشار مدير عام إدارة المساجد بالمحافظة عبدالعزيز الكليب، أن الفرق التطوعية مستمرة في تقديم الأنشطة والمبادرات، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لصلاة الجمعة، من خلال تنظيم دخول وخروج المصلين، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعد امتداداً للمبادرات المجتمعية التي تنفذها الفرق التطوعية.// انتهى //20:08ت م0122