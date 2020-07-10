الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن موسم 2020 - 2021 من البوندسليغا سينطلق في 18 سبتمبر المقبل، على أن تتقلص العطلة الشتوية التقليدية الى أسبوعين بدلاً من شهر وسط تغييرات عدة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.وبعد أن كان انطلاق الموسم الجديد مقررا في 21 أغسطس، ستتأخر بدايته قرابة 4 أسابيع بسبب إقامة مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الشهر المذكور، على أن ينتهي في 22 مايو 2021، أي قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس أوروبا التي أرجئت من الصيف الحالي إلى العام المقبل بسبب "كوفيد-19".أما نهائي كأس المانيا الذي يختتم به الموسم الكروي عادة في ألمانيا، فمن المقرر إقامته في 13 مايو على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، أي قبل أسبوع واحد من اختتام الدوري.كما قلصت الاستراحة الشتوية من 4 أسابيع إلى أسبوعين على أن تقام المرحلة الأخيرة من العام 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 19 و20 ديسمبر قبل استئناف النشاط في الثاني والثالث من يناير.// انتهى //20:11ت م0124