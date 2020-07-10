الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية ، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق"صحة".// انتهى //20:12ت م0125