الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //20:16ت م0127