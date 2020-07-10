واشنطن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن إي بيغون، في ختام زيارته إلى طوكيو اليوم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، ونائب وزير الخارجية تاكيو أكيبا، ومسؤولين يابانيين آخرين.وأكد المسؤول الأمريكي خلال زيارته التي استمرت يومين، قوة التحالف الأمريكي الياباني بمناسبة الذكرى السنوية الستين للمعاهدة الأمريكية اليابانية للتعاون المتبادل والأمن.وأشار بيغون إلى استعداد الولايات المتحدة المستمر للدخول في حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.وناقش مع المسؤولين اليابانيين، أهمية استمرار التعاون الوثيق بين البلدين والشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل في تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، ومواجهة جهود أولئك الذين يسعون لتقويض الحكم الرشيد والنظام الدولي القائم على القواعد.كما تشاور نائب الوزير الأمريكي مع حكومة اليابان حول الجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19، بما في ذلك تطوير اللقاحات والعلاجات، وأهمية استمرار الروابط التجارية والتعليم بين الولايات المتحدة واليابان، والجهود المبذولة لمنع الأوبئة في المستقبل.// انتهى //20:31ت م0130