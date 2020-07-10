المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء.كما أعلنت العمادة بالتعاون مع كلية الحقوق عن التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة (المدفوع) لحملة شهادة البكالوريوس في (الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة) بالمدينة المنورة للرجال والنساء.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور سهيل شفيع أن التقديم الذي بدأ اليوم ينتهي يوم الأحد 19 ذي الحجة 1441هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa )، مبينا أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة سنتين في تخصصات اللغة الإنجليزية والتسويق والمبيعات وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات وشبكات الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية والمحاسبة الآلية والفندقة والسياحة حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني ، مؤكدا أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأضاف الدكتور شفيع أن مدة الدراسة لحملة البكالوريوس في برنامج دبلوم المحاماة ستكون سنة واحدة وأن الدبلوم مصنف لدى وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة وإرفاق صورة من شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة.// انتهى //20:31ت م0131