لندن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأكدت الحكومة البريطانية وقوفها مع العراق في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والآثار المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن - ماري تريفيليان اليوم بزيارة افتراضية إلى العراق وقفت من خلالها على دور المساعدات البريطانية في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة العراقية، إضافة إلى المساعدة في تخفيف آثار أزمة انتشار المرض في البلاد.وناقشت المسؤولة البرطانية خلال الزيارة إلى وزير المالية العراقي علي علاوي المساعدات التي يمكن أن تقدمها بلادها لدعم برنامج الإصلاحات، كما ناقشت مع عدد من رجال الأعمال الشباب التحديات التي تواجه الشركات في العراق، بما فيها الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، ووقفت على دور الدعم البريطاني في مساعدة القطاع الخاص على النمو.// انتهى //20:36ت م0132