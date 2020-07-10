تبوك 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واستواصل مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء بمنطقه تبوك استقبال زائريها من المواطنين والمقيمين، وسط وعي وإدراك والتزام، منهم بالإجراءات الوقائية بتلافي الزحام، والحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة.ورصدت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" وجود عدد من الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ وتطبيق التعليمات.كما كثفت أمانة منطقة تبوك أعمالها في جميع المواقع، بما فيها فرق النظافة والصيانة التي تعمل على مدار الساعة، حرصاً منها على اكتمال وتوفير التجهيزات بهذه الحدائق والمتنزهات من ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات, إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل.// انتهى //20:54ت م0134