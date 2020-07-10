بريدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع أول أمس، فعاليات الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية الافتراضية، التي اشتملت على العديد من الأنشطة والمسابقات والبرامج الافتراضية، وقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم.وتهدف الفعاليات إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الفئات المستهدفة، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية والتثقيفية لهذا الأسبوع 24 ساعة تدريبية استفاد منها نحو من 802 مستفيد ومستفيدة.// انتهى //20:54ت م0135