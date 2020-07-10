ثقافي / أكثر من 800 مستفيد من البرامج الصيفية الافتراضية لعمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
بريدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع أول أمس، فعاليات الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية الافتراضية، التي اشتملت على العديد من الأنشطة والمسابقات والبرامج الافتراضية، وقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم.
وتهدف الفعاليات إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الفئات المستهدفة، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية والتثقيفية لهذا الأسبوع 24 ساعة تدريبية استفاد منها نحو من 802 مستفيد ومستفيدة.
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20:54ت م
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