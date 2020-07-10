سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي عدداً من القضايا المشتركة
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
واشنطن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني، بمناسبة نجاح حملة بلاده للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار بومبيو خلال الاتصال إلى التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة إيرلندا الجديدة، مؤكداً أهمية تقوية العلاقات الأمريكية - الإيرلندية طويلة الأمد لتعزيز الأهداف المشتركة للازدهار والأمن والتجارة والتعاون عبر الأطلسي.
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