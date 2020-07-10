واشنطن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسهنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني، بمناسبة نجاح حملة بلاده للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأشار بومبيو خلال الاتصال إلى التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة إيرلندا الجديدة، مؤكداً أهمية تقوية العلاقات الأمريكية - الإيرلندية طويلة الأمد لتعزيز الأهداف المشتركة للازدهار والأمن والتجارة والتعاون عبر الأطلسي.// انتهى //21:04ت م0136