الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساستحدث مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عبر منصته في سناب شات برنامج "استضافات حية" مع ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين لتسليط الضوء عن كثب على ذوي الإعاقة و خبراتهم وتجاربهم المميزة التي يمكن أن تتخذ نماذج يحتذى بها لتحقيق استفادة قصوى للمجتمع بمثل هذه الخبرات.ويستضيف البرنامج غداً, الطالب الجامعي الكفيف والناشط الاجتماعي في حقوق المكفوفين والمدرب التقني على مختلف الوسائل التعويضية التقنية لضعاف وفاقدي البصر محمد سعد كأول استضافة عبر بث مباشر بعنوان "يوم مع كفيف" يستعرض فيه مسيرة حياته والتحول الكبير بعد استخدامه التقنيات المساعدة وكيف تكون التقنية الحديثة عيناً تعويضية للكفيف.وأكدت المدير التنفيذي العام مدير الأبحاث والتدريب الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر أن المركز يحرص على استقطاب مثل هذه التجارب الناجحة لرفع مستوى الوعي والتثقيف بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع, وتحدي الإعاقة التي لم تعد عائقاً اليوم في وجود التقنيات العلمية والعملية الحديثة والمضي قدماً بالعزيمة و الإصرار إلى تحقيق المستحيل.ودعا مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الراغبين والمهتمين لحضور اللقاء المباشر،عبر الرابط التالي : https://www.snapchat.com/add/kscdr.// انتهى //22:07ت م0153