بريدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأقام النادي الصيفي الافتراضي بجامعة القصيم أمس، دورة بعنوان "السمنة أسبابها والوقاية منها والعلاج"، التي قدمها مساعد استشاري جراحة عامة ومناظير الدكتور المتخصص عبد الله بن ناصر النودل، بحضور أكثر من 522 مشاركا ومشاركة من أعضاء النادي الصيفي.كما أقيمت محاضرة بعنوان "التميز الجامعي"، قدمها وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، شارك فيها أكثر من 587 طالبا وطالبة من جميع مناطق المملكة، ومثلت نسبة الحضور من الطلاب الجامعيين النسبة الكبرى يليها نسبة الطلبة من الثانوية، حيث تحدث خلالها الدكتور العجلان عن التميز وتحقيق الأهداف والتميز الأكاديمي والتميز المهاري.ونفذ النادي دورة تدريبية بعنوان "الدعم النفسي الأسري خلال الأزمات" للدكتور صالح الخلف، تحدث خلالها عن الدعم النفسي للأطفال وللمراهقين وللعمالة المنزلية، والدعم النفسي للكبار وللمرضى، واستفاد من الدورة التي أقيمت "عن بعد" 308 أشخاص من مختلف مناطق المملكة، وقد منحت شهادات حضور للحاضرين في جميع الدورات.// انتهى //22:09ت م0154