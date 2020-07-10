عام / جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك
الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
تبوك 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم المشارك لعام 1442هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بلصفر أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح -بمشيئة الله- يوم الاثنين القادم الموافق 22/11/1441هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441هـ ، داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1442هـ عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/documents/39202/7624851/NASHRA+QABOOL+1442H.pdf/aae7b591-5c34-46aa-93db-7ffc4a0f0112.
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