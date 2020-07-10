طرابلس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسرحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع القوة القاهرة عن الصادرات وإعادة فتح النفط، مؤكدين ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، كونه ملك كل الليبيين، ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.وبحث الطرفان خلال اجتماع عقد في جنيف اليوم، إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.وبحسب بيان للبعثة الأممية اليوم، رحبت وليامز بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت.وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتها السلبية في ليبيا، وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، وفق البيان.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة «كريتي باستيون» أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.// انتهى //23:03ت م0162