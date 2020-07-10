أبوجا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش النيجيري تمكنه من قتل ما يقرب من 200 شخص خلال عمليات شنتها قواته ضد "بوكو" حرام الإرهابية، والعصابات المسلحة شمال شرقي، وشمال غربي نيجيريا.وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش في تصريحات له أن الجيش قام بشن عمليات جوية وبرية هذا الأسبوع ضد "بوكو حرام "والعصابات المسلحة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 شخص من عناصرها.وأوضح أنه تم القضاء على 104 من عناصر العصابات المسلحة بمحافظتي كاتسينا، وزامفارا، فيما فر عدد كبير بعد إصابتهم بجروح، والقضاء كذلك على 92 إرهابيًا والقبض على أربعة آخرين في محافظة بورنو، إلى جانب تدمير مخابئ كان يستخدمها الإرهابيون، ومستلزمات لوجيستية أخرى.وأشار المتحدث إلى أن العملية العسكرية شهدت تحرير 34 رهينة لدى "بوكو حرام" كانت قد قامت باختطافهم في وقت سابق.// انتهى //23:17ت م0163