الأمم المتحدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تسببت في فقد العديد من المواطنين وظائفهم ومدخراتهم.وناشدت باشيليت في بيان صادر اليوم الحكومة والأطراف السياسية والقطاع المالي في لبنان بالعمل معاً لضمان حماية سكان لبنان من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية وخصوصاً المحتاجين والضعفاء منهم.وقالت المفوضة الأممية: "إنه بحسب تقديرات الحكومة منذ أبريل 2020، أصبح 75% من الناس بحاجة إلى المساعدات، كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب كوفيد-19 وتدابير الاحتواء إلى أن يفقد واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته.// انتهى //23:30ت م0167