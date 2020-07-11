طريف 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم" التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند متزامنة مع رفع منع التجول.وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.وشملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع، بهدف توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.// انتهى //00:05ت م0168