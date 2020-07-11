واشنطن 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية لهذا الأسبوع على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 369.21 نقطة، أو 1.44 في المئة إلى 26075.30 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 32.99 نقطة، أو 1.05 في المئة ليغلق عند 3185.04 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 69.69 نقطة، أو 0.66 في المئة إلى 10617.44 نقطة.// انتهى //00:50ت م0173