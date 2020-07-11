باريس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسرحبت فرنسا بطلب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النظام السوري الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيماوية ومنشآت إنتاجه.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم إنه على النظام السوري أن يتعاون مع المنظمة وإلا فإنه سيواجه عقوبات جماعية بدءاً من شهر نوفمبر القادم.وأضافت أن النظام السوري خاضع حالياً لعدد من العقوبات الدولية، مشيرةً إلى أن مجموعة جديدة من العقوبات قد يتبناها الأعضاء ال40 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حال لم يف النظام السوري بالتزاماته.// انتهى //00:51ت م0174