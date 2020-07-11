حائل 19 ذو القعدة 1441هالموافق 10 يوليو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم, نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام، والذي يشمل 10 مستشفيات بالمنطقة تكتمل خلال الأشهر القادمة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.ويهدف النظام إلى تحويل جميع ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل دون الحاجة للملف الورقي نهائياً.ونوه أمير منطقة حائل خلال التدشين بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير وتنمية مناطق المملكة وتكامل الخدمات الصحية فيها, مشيداً سموه بجهود معالي وزير الصحة وزملائه بالوزارة وفي الشؤون الصحية بالمنطقة ومتطلعاً للمزيد من الجهود لخدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية إلى أعلى مستوى.من جهته أوضح معالي وزير الصحة أن الملف الإلكتروني سيسهم في تطوير عمل المنظومة الصحية وتجويدها في 10 مستشفيات بالمنطقة ويساهم في تقديم خدمات صحية أفضل ويساهم بالمحافظة على البيانات الصحية والاستفادة منها في كافة المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها, مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني سيقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمقيمين ويعزز الاستفادة من الموارد الصحية المتاحة.واختتم الدكتور الربيعة كلمته بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على متابعة سموهما ودعم جهود التطوير للمرافق الصحية, مشيداً بجهود مساعديه في الوزارة وفي منطقة حائل الذين أسهموا بتواصل أعمال التطوير وتصاعدها, مؤكداً أن عجلة العمل تسير إلى الأمام، والتطلعات لازالت تأمل في كل مايحقق تطوراً صحياً أشمل وأكمل بإذن الله.حضر التدشين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وعدد من المسؤولين.// انتهى //01:00ت م0175