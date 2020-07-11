نواكشوط 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 909 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء،ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.// انتهى //02:08ت م0178