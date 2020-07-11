طرابلس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع رئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، بجنيف، مبينة ترحيبها بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت، كما ناقش الطرفان عدة مواضيع خاصةً إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة صالح الشاملة والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.وأشارت الصحف لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، موضحة أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكان والبنية التحتية بسبب الإغلاق .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة إلى تصريحات آمر قوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش اللواء فوزي المنصوري، إن الوحدات العسكرية تواصل عمليات تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة، وفي انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش بشأن التقدم في هذه المحاور، مضيفا أن قوات الجيش في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق .وتناولت الصحف إعلان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عقب لقاء مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، موضحة أن إيطاليا والجزائر تتشاطران القلق بشأن الوضع على الأرض في ليبيا والتدخلات الأجنبية» هناك، وما ينعكس بفعل ذلك من «عدم استقرار في المنطقة ،مشيرة إلى «توافق قوي في الرؤى بشأنها، بدءاً من الأزمة الليبية.وتطرقت الصحف اتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، و نظيره الألماني هيكو ماس، وتم بحث أولويات ألمانيا لرئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تم التباحث حول الخطوات اللازمة لوقف دائم للعنف والتقدم في الحوار السياسي في ليبيا.وعرجت الصحف على ترحيب البعثة الأممية وسفارتي أمريكا وفرنسا ، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على صادرات النفط، واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، مشيرين إلى تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، مشيدين بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة.// انتهى //06:17ت م0003